ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಮಗನ ಸಜೀವ ದಹನ: ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಿಹಾರ | ಐವರ ಸಜೀವ ದಹನ: ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಶಂಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ | ಐವರ ಸಜೀವ ದಹನ: ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಶಂಕೆ
ಬಿಹಾರ | ಐವರ ಸಜೀವ ದಹನ: ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಶಂಕೆ
Betting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT