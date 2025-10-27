ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್–1: ಕೊನೆಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ‘ಮಾಯಕಾರ’ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್–1 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್–1 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1: ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೊಗಸಾದ ಪಟಗಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1: ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೊಗಸಾದ ಪಟಗಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
Kannada Filmkannada movieRishab ShettyVideoKantar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT