ಬೀಳಗಿ: ಬೆಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ</strong>: ಸ್ಥಳೀಯ ಕಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>50 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಲವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮಗತುಮ ನದಾಫ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಮಹಾದೇವ ಮಾಗಿ, ಫಾರೂಕ ಹುಡೇದ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ,ಮೂರ್ತ್ಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಿವು ಬಗಲಿ, ಲಿಂಗಾರೂಡ ಹಳ್ಳೂರ, ಆನಂದ ಗುಂಜಿ ಇದ್ದರು.</p>