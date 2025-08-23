ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ | ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಜಾನುವಾರು ಮೇವಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ

ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:25 IST
ಜಮಖಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಗೂರ ಶಿಂಧೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವದು
ಜಮಖಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವದು.
BagalkotFlood

