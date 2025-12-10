ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಮಖಂಡಿ: ಮರೆಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಮರೆಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಳಿತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದೆ
ಅನೀಲ ಕಡಕೋಳ,  ಪಿಡಿಒ
BagalkotGram Panchayat

