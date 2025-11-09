ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕನಸಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲ‍ಪ್ಪ ಅಂಬಲಿಯವರ ಅವರಿಗೆ ಕನಕಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು
BagalakoteKanakadasa Jayanthi

