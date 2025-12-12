ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಮಖಂಡಿ | ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಜರಾತಿ

ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆದು ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ನಿಂಗಪ್ಪ ತಮಾಣಿ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ
Govt schoolBagalkot

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

