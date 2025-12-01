ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಕೋಟೆಕಲ್ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್‌ನ ಮಾದರಿ ನಡೆ

ಗೋದಾಮು, ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಘಂಟಿ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಟೆಕಲ್ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್‍ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಕೋಟೆಕಲ್ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್‍ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಕೋಟೆಕಲ್ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್‍ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಗ್ಗಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ
ಕೋಟೆಕಲ್ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್‍ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಗ್ಗಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ
ರೈತ ಮತ್ತು ನೇಕಾರ ಈ ಜಗದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಗೋದಾಮು ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹನಮಂತ ಮಾವಿನಮರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಕೋಟೆಕಲ್
Bagalakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT