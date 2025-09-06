ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು
ಅಹೋರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು
ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆ.6 ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹರಿವಾಣ ಕಟ್ಟೆ ಲೂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಅಲಂಕೃತ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸೆ.7 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚನ್ನಗಿರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಚನ್ನಗಿರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮರುರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸೆ. 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮರಳಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಿದೆ.
BagalkotJatramahostava

