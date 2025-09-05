ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಮದುವೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ನೈಜೇರಿಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನೈಜೇರಿಯಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲಿವರ್ ವುಗುವೋ ಒಕಿಚಿಕುವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ನೈಜೇರಿಯಾದ ಆರೋಪಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು.</p>.<p>ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ ಅಮಿತ್ ಎಂದೂ, ತಾನು ಲಂಡನ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಸಹ ನಂಬಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ನಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ತಂದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹5.55 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಳಕಲ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಇಂತಹದೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>