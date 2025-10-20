ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ನಾಗರಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗಾಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ.ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜನ ಚಿಕ್ಕ ತಡೆ ಕಂಬಗಳು ( ಗಾಡ್ ಸ್ಟೋನ್) ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ, ಮಂಗಳಗುಡ್ಡ, ಕಾಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ತೆರಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರು, ಟಾಟಾ ಎಸಿ, ಟಂ.ಟಂಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನಹರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಾಳ ಎಸ್.ಪಿ.ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ ಲೆಂಕೆಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರುಬರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಗರಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸಣ್ಣ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಬಾದಾಮಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>