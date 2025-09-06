ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ | ಚಿಮ್ಮಡ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ಕಿಚಡಿ ಸವಿದ ಭಕ್ತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಸಮೀಪದ ಚಿಮ್ಮಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಿಚಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
Bagalkot

