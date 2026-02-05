ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬೀಳಗಿ | ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ

‘ಮುಕ್ತ ಬಾರ್‌’ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ; ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕಾಶಿನಾಥ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಯೋವೃದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಕುಡುಕರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ವಾಕಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ 
BagalkotDrinking Watepublic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT