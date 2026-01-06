ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಮುಧೋಳ: 150 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 7:30 IST
ಕಬ್ಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಬುತ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ
ಅನೀಲ ಚವಾಣ ರೈತ
BagalkotMudhol

