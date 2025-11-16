ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ: ರೈತರು ನಿರಾಳ

ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:20 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:20 IST
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ವರ್ಷದ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಂಕಣ್ಣವರ ರೈತ
Bagalakote

