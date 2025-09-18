ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯುಕೆಪಿ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ; 835 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 486 ಖಾಲಿ

ಬಸನವಾರ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:03 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:03 IST
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯೂ ಆಗಲಿದೆ.
– ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
UKP

