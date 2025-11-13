ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವರವಾದ ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’

ಹರಿಶಂಕರ್‌ ಆರ್‌.
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಮೃತಧಾರೆ ಘಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಪಿತ ತಂಡವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ತಾಯಂದಿರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ವಿಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ
BellaryMIMS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT