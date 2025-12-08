ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕುರುಗೋಡು: ಭೂ ಮಾಪನ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಅವಸಾನದತ್ತ

ಜಮೀನು ಅಳತೆಗೆ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿ ವಿವರಿಸುವ ‘ಕತ್ತೆಬಂಡೆ’
ವಾಗೀಶ್ ಎ. ಕುರುಗೋಡು
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಶಾಸನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು
ನರಸಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುರುಗೋಡು 
ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಬಂಡೆ ಶಾಸನ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು
Ballary

