ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ | ದೀಪಾವಳಿ: ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ಬಾರಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರೂ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಬರುವ ಮಳೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ.
  ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪಟಾಕಿ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕರು
Ballari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT