ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಹಿರಿತನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಗಾದಿ’

ಪ್ರಭಂಜನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶ; ಗಾದೆಪ್ಪ ಮೇಯರ್‌, ಮುಬೀನಾ ಉಪಮೇಯರ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್‌ ಪಿ. ಗಾದೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್‌ ಮುಬೀನ್‌ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾಸಿರ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು
Ballari

