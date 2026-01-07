ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ballari
ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಹರ್ಷ ಹೊಸ ಐಜಿಪಿ, ಪನ್ನೇಕರ್ ಎಸ್‌ಪಿ

ಪಿ.ಎಸ್‌ ಹರ್ಷ ಹೊಸ ಐಜಿಪಿ, ಸುಮನ್‌ ಪನ್ನೇಕರ್ ನೂತನ ಎಸ್‌ಪಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ | ರಾಜಶೇಖರ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ | ರಾಜಶೇಖರ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ದೊಂಬಿ | ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಸಾಧ್ಯವೇ: ‌ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ದೊಂಬಿ | ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಸಾಧ್ಯವೇ: ‌ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
CongressBJPPoliceViolenceKarnataka policeBallary

CongressBJPPoliceViolenceKarnataka policeBallary

