ಕಮ್ಮತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ</strong> : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಂ. ಚನ್ನಬಸವ ಮಹಾ ಶಿವಯೋಗಿ ಅವರ 19 ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಸವತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪಾಂಡೊಮಟ್ಟಿ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲಂಕೃತ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಮ್ಮತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬಸವ ಭಜನಾ ಸಂಘ, ನಂದಿಬೇವೂರು ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ತಂಡ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜನಪದ ಕಲಾ ತಂಡ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಕುಂಡ , ಹೊಸಪೇಟೆ ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲು, ಸಮ್ಮಾಳ, ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಳಸ ಹಿಡಿದು, ಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಪುಣಬಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಸಮ್ಮ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಯಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.</p>