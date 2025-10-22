ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ ‘ಎಫ್‌ಆರ್‌ಎ’

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ. , ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
