ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಮತ್ತೆರಡು ದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನವೊಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:53 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:53 IST
ಗೊಂದಲಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದರು. 
ಮೊಹಮದ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಸುಮೇರ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
