ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ | ಡೆಂಗಿ ದೃಢ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್

<p><strong>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಧೃಡಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, '14ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ದೃಢಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಡೆಂಗಿ ಧೃಡಗೊಂಡ ಬಸರೆಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ನೂರು ಮನೆಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟೆ, ಚರಂಡಿ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಲಕುಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>