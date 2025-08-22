ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ: ತಯಾರಿ ಜೋರು

ಮಂಟಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಜೋರು| ಗಣೇಶ ಕೂರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
ನಗರದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೇದರ ಓಣಿಯ ಬಳಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ರಥದ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ 
ನಗರದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೇದರ ಓಣಿಯ ಬಳಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ರಥದ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ 
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಪೂಜೆಯ ಹಬ್ಬ. ವಾಯು ಜಲ ಶಬ್ದ ಮಣ್ಣು ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 
ಟಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಬು ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
