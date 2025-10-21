ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರದ ಮೂಲ ಉದ್ಧೇಶ
ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. 
ರಾಜೇಶ್‍ನಾಯ್ಕ, ಕೆಎಸ್‍ಎಚ್‍ಸಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕೆಲವು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುವುದು
Ballari

