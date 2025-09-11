ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಕೆರೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ 45 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ :</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಕೆರೆಯ ನೀರು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ 45 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಯಾದಾಗ ನೀರು ರೈತರ ಹೊಲದತ್ತ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀರು ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ಪಿ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರೆದುರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೆರೆ ನೀರು ಕೋಡಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ ಗಿರೀಶ್ ಬಾಬು, ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಜಿ ಸಜ್ಜನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ.ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಕೆ.ಕುಬೇರಪ್ಪ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>