<p>ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾನಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಡಿದ ಬೌಲರ್ಗಳು, ಯುಎಇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 57 ರನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.</p><p>'ಚೈನಾಮನ್' ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 2.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ 4 ರನ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಯುಎಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 13.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು.</p><p>ಈ ಗುರಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸವಾಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲೆರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದರು.</p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 20 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯದ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದರು.</p><p><strong>ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶರ್ಮಾ<br></strong>ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ವೊಂದರ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾಜನರಾದರು.</p><p>ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡರಿಯಾಚೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು</strong></p><ul><li><p>ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ vs ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): <strong>2021</strong></p></li><li><p>ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ vs ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ): <strong>2024</strong></p></li><li><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ vs ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): <strong>2025</strong></p></li><li><p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ vs ದುಬೈ (ಯುಎಈ): <strong>2025</strong></p></li></ul>.Asia Cup | IND vs UAE: ಯುಎಈ 57ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್; 4.3 ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ.ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಬೌಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ಅರ್ಷದೀಪ್ಗೆ ಬಡ್ತಿ.