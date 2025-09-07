ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗವೇಷಧಾರಿಗಳ ಕುಣಿತ
Ganesh Chaturthi

