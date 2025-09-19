ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಅದಿರು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ದಾರಿ: ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್‌ನಿಂದ ದೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್‌ ಕುರಿತ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್‌ನ ದೂರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ದ್ವಿತೀಯಾ ಇ.ಸಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
MiningBallari

