<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಬಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಫ್ಗಾನ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 120 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. </p><p>ಆದರೆ ನಬಿ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು 49 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. </p><p>ಈ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಳಗೆ ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಬಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ನಬಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು. </p>. <p><strong>ವೆಲ್ಲಾಳಗೆ ಪಿೃತ ವಿಯೋಗ...</strong></p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಳಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಿಂದಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ವೆಲ್ಲಾಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಸಹ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>