ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Asia Cup: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಚಿಂತನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 21:39 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 21:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketTeam IndiaAsia cupInd vs Pak

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT