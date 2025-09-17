ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ!

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ | ಡಿಎಂಎಫ್‌, ಕೆಎಂಇಆರ್‌ಸಿಗಳ ಸಬೂಬು
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 
ವೈ.ಎಂ ಸತೀಶ್‌ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ 
BallariDevelopment

