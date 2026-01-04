ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೈಲಾರಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ‘ಮುದ್ದೆ’ ನೈವೇದ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:52 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:52 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು
Bellary

