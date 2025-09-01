ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
districtballari
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೆಲೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಎ.ಎಂ.ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಮಡಾಪುರ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಶ್ ಎನ್.ಟಿ.
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ
ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪ್ಲೈಒವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ
ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗಿನಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ
BellaryNational Highway 75

