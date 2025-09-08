ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಟಪಾಲ್‌ ಗಣೇಶ್‌ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸೂಚನೆ

ಒಎಂಸಿಯಿಂದ ₹884 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಗಣೇಶ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Ballari

