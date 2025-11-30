ಹೊಸಪೇಟೆ: ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ(ವಿಜಯನಗರ):</strong> ನಗರದ ಎಸ್ಯುಸಿಐ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ 108ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಎಂ.ಎಚ್. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನ ಮೇಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸಿ, ಶೋಷಣಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 108 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿದ ರಷ್ಯಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಮಾಜ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಿದ್ಧಾತ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದರ್ಶಗಳು ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಾಲಾಕ್ಷ ಹಡಗಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ಗೆದ್ದಲಗಟ್ಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹರ್ಷ ಬಸವನದುರ್ಗ, ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅಖಿಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>