ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಅಲೆಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು

<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸಿಂದೊಳ್ಳಿ ಜನಾಂಗದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಕರೆತಂದರು, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲೆಮಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಇಓ ಮೈಲೇಶ್ ಬೇವೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>