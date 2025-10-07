ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ | ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯುಎಚ್‌ ಐಡಿ ರದ್ಧತಿ ತಲೆನೋವು

ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌: ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:01 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಳ್ಳಾರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಯುಎಚ್‌ಐಡಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ.
ತೇಜ ನಾಯಕ್‌ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಎಸ್‌ಇ ಬಳ್ಳಾರಿ    
Ballari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT