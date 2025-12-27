ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictbangaluru rural
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಳಪೆ: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಗರಂ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:21 IST
Anekal

