ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಕುಂಗ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ‘ಶೀತಲ ಸಮರ’: ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಾರದ ಜನ

ದಿನವೀಡಿ ಮಂಜು, ಶೀತ ಗಾಳಿ * ರೋಗಗಳ ಭಯ * ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ, ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪು ಮೊರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಜನರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದಷ್ಟು ಚಳಿಯಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
–ಬಾಬು, ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
