ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೇವನಹಳ್ಳಿ| 165 ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಕೆ.ಎನ್.‌ ಅನುರಾಧ

101 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಂದೋಲನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:15 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:15 IST
ತರಕಾರಿ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ನಿಷೇದಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್‌ ಚೀಲ ಬಳಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆ.ಎನ್.‌ ಅನುರಾಧ ಸಿಇಒ ಜಿ.ಪಂ
