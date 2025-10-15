ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾದ ಚಂದಾಪುರ ಸಂತೆ ಮಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:13 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:13 IST
ದುರ್ನಾತ ಬೀರುವ ಸಂತೆ ಮಾಳ
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯ ನಡುವೆಯೇ ವರ್ತಕರ ವ್ಯಾಪಾರ
ಚಂದಾಪುರ ಸಂತೆ ಮಾಳದ ರಸ್ತೆ ದುಸ್ಥಿತಿ
Anekalmarket

