<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ:</strong> ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು, ಚರ್ಚ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರತು ಹಬ್ಬದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚರ್ಚ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಾರ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ–ಪಂಥಕ್ಕೆ ಅತೀತ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಮೀಪ ನಿಂತು ಯುವಕ–ಯವತಿಯರು ಸೇಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂಉ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಹೊದಿಕೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚೆಗೆ ಇರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ಇರುವ ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಏಸುವಿನ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರೋಲ್ ಗಾಯನವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತಿದೆ. </p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ತೋರಣ, ಜೆಡಿ ಮಣ್ಣು, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಏಸು ಮತ್ತು ಮೇರಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಆವರಣವನ್ನು ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>