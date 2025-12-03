ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೇ ದಂಡ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಡಲು ಅಥವಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತೆರಳುವ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೇ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, 8 ನಿಮಿಷವಷ್ಟೇ ಆಗಮನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರದ ಸಮೀಪ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸ್ವಂತ ಕಾರುಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೇ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 8-13 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ₹150, 12-18 ನಿಮಿಷ ₹300 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ 18 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1.3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತರಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣ</strong></p><p>ಅನಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಆಗಮನದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲೇ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೀಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುವ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>