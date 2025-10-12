ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ಕೆರೆ

ಜಕ್ಕಲಮೊಡಗು ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ । ಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:03 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:03 IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೂಸಮ್ಮನಕೆರೆ ಕೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಜಕ್ಕಲಮೊಡಗು ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ
ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ
