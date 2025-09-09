ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಅಂಗನವಾಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಚಹರೆ ಗುರುತು: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೆಲಸದೊತ್ತಡ ನಡುವೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:57 IST
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಖ ಚಹರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಳೆ ಫೋಟೋ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ
ಪುಷ್ಪಾವತಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ
Bengaluru Rural

