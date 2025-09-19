ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ: ದಿನೇಶ್‌ ಗೂಳಿಗೌಡ

ಇದುವರೆಗೆ ₹98 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ವ್ಯಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:10 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:10 IST
ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವು.
ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
