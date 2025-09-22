ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಆನೇಕಲ್: 25ಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತರು
ಗೌರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
ಗೌರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಲಕಿಯರು ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಹಿರೇಮಠದ ನೋಟ
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಹಿರೇಮಠದ ನೋಟ
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
Anekal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT